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Ronaldo bir ilki daha başardı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu.

Ronaldo bir ilki daha başardı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu.

04 Mayıs 2017 Perşembe 14:18
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Ronaldo bir ilki daha başardı

İspanyol ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu.

Eflatun-beyazlı forma altında sergilediği performans ve kırdığı rekorlarla dikkati çeken 32 yaşındaki futbolcu, bir ilki daha başardı.

Son olarak Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ettikleri yarı final ilk maçında hat-trick yaparak, Avrupa kupalarının yarı finallerinde en çok gol atan oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu olarak da tarihe geçti.

Ronaldo'nun sosyal medyadaki Twitter hesabında yaklaşık 52 milyon, Facebook'ta ise 121 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Portekizli oyuncu ile birlikte dünyadaki en iyi iki futbolcudan biri olarak kabul edilen Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise bu alanda Ronaldo'nun gerisinde yer alıyor.

Twitter hesabı bulunmayan Messi'nin, Instagram'da ise yaklaşık 71 milyon takipçisi bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu, Facebook'ta ise 89 milyon seveni tarafından takip ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Real MadridCristiano Ronaldo
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