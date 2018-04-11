Roma ve Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

ANKARA - Roma ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Roma takımı, deplasmanda 4-1 yenildiği İspanyol kulübü Barcelona'yı, Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Edin Dzeko'nun 6. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 üstün giden Roma, Daniele De Rossi'nin 58. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 73. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil oldu.

İlk maçta kendi kalesine gol atan Manolas, 82. dakikada kaydettiği golle Roma'nın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Roma, deplasmanda attığı golün avantajıyla 1983-84 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Öte yandan Roma Kulübünün Twitter hesabından, 3. golün pasını atan Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği görseli paylaşıldı.

Liverpool deplasmanda da kazandı

İngiliz ekiplerinin mücadelesinde Manchester City, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Liverpool ile seyircisi önünde karşılaştı.

Gabriel Jesus, henüz 2. dakikada Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Leroy Sane'nin 42. dakikadaki golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilk yarının bitiş düdüğü sonrası itiraz eden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Liverpool, Muhammed Salah'ın 56. dakikadaki golüyle skora denge getirdi. Roberto Firmino da 77. dakikada Liverpool'un 2-1 öne geçmesini sağladı.

Mısırlı Salah ve Brezilyalı Firmino, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atan ilk Liverpool futbolcuları oldu. Salah ayrıca bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Samuel Eto'o'nun (2010-11) rekorunu egale etti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Liverpool, 2007-08 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı.