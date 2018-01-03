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Roma'nın en iyi genç oyuncusu

Roma'nın en iyi genç oyuncusu Cengiz Ünder

Roma'nın en iyi genç oyuncusu

Roma'nın en iyi genç oyuncusu Cengiz Ünder

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
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Roma'nın en iyi genç oyuncusu

Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya ekibi Roma'da 2017'nin en iyi genç oyuncusu seçildi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya ekibi Roma'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların katıldığı anket sonucunda yüzde 85 oy alan Cengiz Ünder, Lorenzo Pellegrini, Emerson Palmieri ve Gerson'u geride bırakarak Roma'da 2017'nin en iyi genç futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ankette Pellegrini yüzde 7, Emerson yüzde 6 ve Gerson yüzde 3 oy toplayabildi.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, şu ana kadar takımıyla 12 maçta sahaya çıktı.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 09:47
Anahtar Kelimeler:
Cengiz ÜnderRoma
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