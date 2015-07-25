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Roma futbol takımı oyuncuları Endonezya`ya sokulmadı

Hazırlık maçı için Endonezya'ya gelen Roma kulübünün 5 futbolcusunun ülkeye girişine izin verilmedi

Roma futbol takımı oyuncuları Endonezya`ya sokulmadı

Hazırlık maçı için Endonezya'ya gelen Roma kulübünün 5 futbolcusunun ülkeye girişine izin verilmedi

25 Temmuz 2015 Cumartesi 10:20
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Roma futbol takımı oyuncuları Endonezya`ya sokulmadı

CAKARTA - İtalya Seria A Ligi ekiplerinden Roma kulübü hazırlık maçı için geldiği Endonezya'da pasaport kontrolü sırasında beş futbolcusunun ülkeye girişine izin verilmedi.

"Roma Endonezya Günü 2015" sloganıyla taraftarıyla buluşmak için düzenlenen organizasyona katılan Roma kulübü oyuncuları Seydou Doumbia, Gervinho, Victor Ibarbo, Adem Ljajic ve Antonio Sanabria'nın havaalanı polisi tarafından ülkeye girişlerine izin verilmedi. Pasaport kontrolünde sorun yaşayan beş futbolcu ilk uçakla İtalya'ya geri döndü.

Roma CEO'su Italo Zanzi yaptığı açıklamada yaşanan durumun çok sinir bozucu olduğunu belirtirken, "5 futbolcumuz açık bir nedeni olmadan pasaport kontrolü sırasında problem yaşadı. Endonezya polisi beş futbolcumuzun ülkeye girişine izin vermedi. Futbolcularımız İtalya'ya geri dönmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Yaşanan durumun bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Zanzi, "Futbolcularımız bu organizasyona katılmak için büyük bir efor sarf etti. En önemlisi de Endonezyalı Roma taraftarları bu beş futbolcumuzu göremeyecek" dedi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 09:26
Anahtar Kelimeler:
önce VatanRoma
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