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'Rodallega için teklif gelmesin'

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Rodallega hakkında çıkan yalan haberlerden bıktık. Rodallega'yı kesinlikle satmayacağız." dedi.

'Rodallega için teklif gelmesin'

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Rodallega hakkında çıkan yalan haberlerden bıktık. Rodallega'yı kesinlikle satmayacağız." dedi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 13:01
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'Rodallega için teklif gelmesin'

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un başkanı Hüseyin Eryüksel, golcü oyuncuları Hugo Rodallega'yı kesinlikle satmayacaklarını söyledi.

Eryüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basında Galatasaray ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Rodallega hakkında çıkan yalan haberlerden bıktık. Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Rodallega'yı kesinlikle satmayacağız. Galatasaray'dan teklif gelmesin." dedi.

"Çin'den gelen 3 milyon avro teklifi kabul etmedik"

Rodallega'nın takım kampında bulunduğunu belirten Hüseyin Eryüksel, "Takımın hedefleri doğrultusunda bu sezon Rodallega'ya ihtiyacımız var. Ligin başlamasına kısa bir süre kalmış, bu saatten sonra forvet mi arayacağız. Rodallega için geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin'den 3 milyon avronun üzerinde resmi teklif geldi, o zaman bile satmadık. Şu an yazılan rakamları mı kabul edeceğiz." diye konuştu.

Kolombiyalı golcünün 1 sezon daha sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Akhisar Belediyespor Başkanı, "Oyuncumuzun performansından çok memnunuz. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için devre arasında görüşmelerimizi yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Galatasaray'dan hiçbir oyuncuyu istemiyoruz"

Hüseyin Eryüksel, Galatasaray'dan Ryan Donk ve Tarık Çamdal'ı istedikleri iddialarına ise "Galatasaray'dan hiçbir oyuncuyu istemiyoruz. Böyle bir görüşme olmadı. Böyle bir talebimiz de yok." cevabını verdi.

Akhisar Belediyespor'un büyük ölçüde transferlerini tamamladığını aktaran Eryüksel, şunları söyledi:

"Kadromuz büyük ölçüde şekillendi. Bu saatten sonra büyük bir transfer hareketliliğimiz olmayacaktır. Görüşme halinde olduğumuz 2-3 oyuncu bulunuyor. En fazla bir kanat, bir orta saha oyuncusu daha alıp sezona hayırlısıyla gireceğiz."

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 13:03
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAkhisar BelediyesporHüseyin EryükselHugo RodallegaGalatasaray
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