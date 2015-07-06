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Robin van Persie bilmecesi devam ediyor

İngiliz basını, Robin van Persie'nin transferi konusunda Manchester United ile Fenerbahçe arasında henüz anlaşma sağlanamadığını ve futbolcunun Manchester'da bugün kamp çalışmalarına katılacağını yazdı

Robin van Persie bilmecesi devam ediyor

İngiliz basını, Robin van Persie'nin transferi konusunda Manchester United ile Fenerbahçe arasında henüz anlaşma sağlanamadığını ve futbolcunun Manchester'da bugün kamp çalışmalarına katılacağını yazdı

06 Temmuz 2015 Pazartesi 12:30
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Robin van Persie bilmecesi devam ediyor

LONDRA - İngiliz basını, Premier Lig takımlarından Manchester United ile Fenerbahçe arasında Robin van Persie'nin transferi için henüz bir anlaşma sağlanamadığını ve futbolcunun Manchester ekibinin bugün başlayacak ilk etap kamp çalışmalarına katılacağını yazdı.

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalamayı kabul ettiği iddia edilen 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın, Carrington'daki tesislerde bugün başlayacak ilk etap kamp çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

"Kırmızı Şeytanlar" ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, teknik direktör Louis van Gaal ile gelecek sezonun planlaması ve kendi durumunu netleştirmek için konuşacağını aktaran gazete, haberde Van Persie'nin menajeri Kees Voss'un "Robin van Persie yeni bir takım bulsaydı bunu duyururduk. Pazartesi günü antrenmana katılacak. Persie'nin ailesi Manchester'da yaşamaya devam ediyor" sözlerine yer verildi.

Guardian gazetesi, hafta sonunda Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğunu ve menajerinin İstanbul'da sarı-lacivertli yöneticilerle görüştüğünü iddia etmişti.

Hollanda Milli Takımı'nın 98 kez formasını giyen ve futbol kariyerini 2004-2012 yılları arasında Arsenal'da sürdüren Robin van Persie, yaklaşık 25 milyon sterline Manchester United'a transfer olmuştu.

"Kırmızı Şeytanlar"da ilk sezonunda tüm lig maçlarında sahaya çıkan ve 26 kez rakip fileleri havalandıran Hollandalı forvet, geçen sezon 27 lig maçında forma şansı buldu ve 10 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 12:54
Anahtar Kelimeler:
önce VatanRobin Van Persie
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