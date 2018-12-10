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Robben 'ikna' edici transfer tekliflerine açık

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Robben, "Bayern Münih'ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim." dedi.

Robben 'ikna' edici transfer tekliflerine açık

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Robben, "Bayern Münih'ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim." dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:37
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Robben 'ikna' edici transfer tekliflerine açık

BERLİN

Sezon sonunda Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'ten ayrılacak olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben, "ikna" edici bir transfer teklifi gelmesi durumunda kariyerine devam edeceğini belirtti.

Robben, Kicker dergisine verdiği röportajda, 2019 yazında Bayer Münih'ten ayrılacağını hatırlatarak, "Kararımı verdiğim ve bunu açıkladığım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını aktaran 34 yaşındaki oyuncu, "Bayern Münih'ten ayrılacağımı herkes biliyor. Yüzde 100 ikna olduğum ve 'Bu güzel bir şey, bunu yapmak istiyorum.' dediğim bir teklif gelirse oynamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Robben, 2009'dan beri Bayern Münih'te forma giyiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihRobben
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