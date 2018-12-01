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Rize'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Rize'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:57
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Rize'de puanlar paylaşıldı

RİZE

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. 

15. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Petrucci'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

20. dakikada MKE Ankaragücü, ilk ciddi atağında öne geçmeyi başardı. Sedat Ağçay'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkteki İlhan Parlak topu altıpas içerisine indirdi. Boş pozisyonda dokunan El Kabir meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

23. dakikada Gladkyy'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in plase vuruşunda kaleci Altay Bayındır, son anda topu çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Moulin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, El Kabir'in kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

49. dakikada Koray Altınay'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Umar'ın kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Altay Bayındır, filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

51. dakikada Cerci'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren İlhan Parlak'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Boldrin'in ara pasında rakip defansın arkasına sarkan Umar, ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-1

73. dakikada Umar'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Samudio'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Boldrin'in vuruşunda, sağına yatan Altay Bayındır meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

90. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
RizesporMKE AnkaragücüSüper Lig
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