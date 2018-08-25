Rize'de gol yok

RİZE
16. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geliştirdiği atakta, sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinde yerden şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı Mehmet Uslu çizgiden çevirmeyi başardı.
26. dakikada Arsen Khubulov'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas içerisinde Emrah Başsan topa ilk hamlede iyi vuramadı. Aynı futbolcununun ikinci kez topu kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
32. dakikada Umar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
41. dakikada sağ taraftan Samudio'nun ceza sahası çizgisi üzerine ortasında, Musa Çağıran'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda kaleci Sehiç yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.
İkinci yarı
60. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı köşe vuruşunda, sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Jach'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
73. dakikada Mustafa Saymak'ın yaklaşık 25 metreden şutunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı
78. dakikada Erhan Çelenk'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Munsy'in penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etmeyi başardı.
88. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda iyi yer tutan kaleci Sehiç topu kontrol etmeyi başardı.
AA