Rize'de beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı 3-3 berabere bitti.
2. dakikada Robin Yalçın'ın kısa pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Edomwonyi'nin bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol taraftan ceza sahası içine giren Edomwonyi'nin yerden pasında Süleyman Koç penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun yerden sert şutunda filelere gitmekte olan topa son anda ayak koyan Yalçın Ayhan tehlikeyi uzaklaştırdı.
15. dakikada Medipol Başakşehir, kaleyi bulan ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan Caicara'nın kısa pasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, bekletmeden Alparslan Erdem'i gördü. Bu futbolcu yaklaşık 20 metreden şutunda meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-1
28. dakikada Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topu takip eden Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomwonyi'nin ayağından seken top takım arkadaşı Süleyman Koç'un önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan'ın sağından filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Visca ile paslaşan Mossoro'nun ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
52. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın soldan ceza sahası içerisine ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sol çaprazda yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.
59. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Kweuke'nin sağdan ceza sahası içine pasında Petrucci, çizgiye yakın yerde Yalçın Ayhan'dan sıyrıldı. Altı pas içerisine yerden sert çıkardığı topu Caicara ters vuruşla kendi filelerine gönderdi: 2-1
71. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emre Belözoğlu ile paslaşan Mustafa Pektemek'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2
83. dakikada Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Napoleoni topu kafayla Mustafa Pektemek'in önüne indirdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda Saadane meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.
86. dakikada kazanılan faul atışında Süleyman Koç'un ceza sahası içerisine ortasında Sadaane'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.
89. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Bülent Yıldırım, Fink'in ceza sahası içinde Napoleoni'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-3
90+3. dakikada hakem Bülent Yıldırım bu kez Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Kaleci Volkan Babacan'ın Saadane'ye müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı 90+5. dakikada kullanan Özgür Çek, maçın sonucunu belirledi: 3-3
AA