Rıza Kayaalp: Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Kaspiysk'te açıklamalarda bulundu.

Zirveyi rakiplerine bırakmadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Rıza, "Halkımızın ilgisi ve sevgisi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu daha çok çalışmamı ve bir sonraki şampiyonaya daha iyi hazırlanmamı sağlıyor. 40'a yakın Avrupa ülkesinden sporcular şampiyonaya katıldı. Hepsi altın madalya kazanmak için buraya geldi. Ama tabii ki şampiyonluk bir kişiye nasip oluyor. Allah'a şükür şampiyonluk 8. kez bana nasip oldu." diye konuştu.

Rıza, rehavete kapılmadan yoluna devam ettiğinin altına çizerek, "Hiçbir zaman şampiyon oldum diye çalışmayı bırakmadım. Yeteneğimi her zaman ülkeme yeni şampiyonluklar kazandırmak için kullanmaya çalışıyorum. Hep şunu söyledim; bu işi bırakana kadar zirvede kalmak istiyorum. Bu yeteneğimi de sonuna kadar ülkem için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında sakatlanan ve diğer müsabakalara bu şekilde devam ederek altın madalyaya uzanan Rıza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse perde arkasını görmüyor. Kaybetseydim bunu dile getirmek istemiyordum. Bunun arkasına sığınmaya gerek yok. Sakat da olsam mindere çıkabiliyorsam o maçı almam gerektiğinin farkındaydım. Ama daha rahat alabileceğim maçlardı. İlk maçtaki Macar Balint Lam'ı bir önceki Avrupa Şampiyonası finalinde 3-0 geriden gelerek 4-3 yenmiştim. Macar güreşçiyi bu kez sayı tuşu ettim. Ancak o maçta arka baldırımda yırtık oluştu. O beni diğer maçlarda etkiledi. Yoksa o maçları da sayı tuşuyla rahat bir şekilde kazanırdım. Allah'a şükürler olsun sonu güzel oldu. Maçta sakatlığımı iyi kontrol ettim ve başıma büyük bir dert açmadı. Şampiyonluğumu kazandım."

Rıza'nın yeni hedefi

"Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın unvanına ortak olan Rıza Kayaalp, yeni hedefinini de açıkladı.

Rıza, 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı amaçladığını dile getirerek, "10 parmağımın 10'unu da doldurmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum. Tabii ki asıl hedefim, Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olmak. Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Üzerimde büyük bir sorumluluk var"

Kariyerinde 3 dünya, 8 Avrupa şampiyonluğu ve birer olimpiyat ikinciliği ile üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, motivasyonunu nasıl koruduğuyla ilgili şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman bu yeter bana demedim. Büyük bir sorumluluk var üzerimde. Buraya gelirken hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Halkımızın beklentisi büyük. Onların gurur duyacağı başarıları elde etmek için buraya geldim. Milli duygu gerçekten de çok önemli. Bütün sporcu kardeşlerimin de böyle düşünmesini istiyorum. Milli duygularla yolumuza devam ediyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı her zaman göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek için uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam deceğiz. Genç kardeşlerimizden de bunu benimsemelerini istiyorum. Bu duyguları taşıdığımız zaman ülkemiz adına bize düşen görevi o zaman yaparız. Ülkemiz böyle güçleniyor. Bana düşen şampiyon olarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek ise bunu layıkıyla yapmaya çalışıyorum."