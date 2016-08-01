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Rio'da pistin dengesi değişti

2012 Londra Olimpiyatları ile kıyaslandığında 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışacak Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda önemli değişiklikler dikkati çekiyor.

Rio'da pistin dengesi değişti

2012 Londra Olimpiyatları ile kıyaslandığında 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışacak Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda önemli değişiklikler dikkati çekiyor.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 12:55
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Rio'da pistin dengesi değişti

 2012 Londra Olimpiyatları ile kıyaslandığında 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışacak Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda önemli değişiklikler dikkati çekiyor. 

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos'ta yapılacak 2016 Rio Olimpiyatları'na katılacak Atletizm Milli Takımı'nda, bir önceki olimpiyat kadrosundan 9 sporcu yer alırken, Türkiye, 2012 Londra Olimpiyatları'na oranla kadınlarda, mesafe koşuları başta olmak üzere 9 branşta piste çıkamayacak.

Erkeklerde ise sporcu sayısı 2012 Olimpiyatları'na göre 3 katına çıkarken, milli takım Rio'da, Londra'da yer almadığı 6 branşta yarışma şansı bulacak.

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek organizasyonda 19. kez yer alacak Türk atletizmi, bugüne kadar oyunlarda bir altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

"Hedefimiz en az 8 final koşabilmek"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz en az 8 final koşabilmek." dedi.

Çintimar, kamplarda bulunan sporcuların, bulundukları yerden Rio'ya geçiş yapacağını, kendisinin başkanlığındaki milli takım kafilesinin ise yarın Rio'ya hareket edeceğini söyledi.

Maraton, atlama, atma, sprint, bayrak ve mesafe branşlarında tüm sporcularının olimpiyatlara hazır olduğunu ifade eden Çintimar, "Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın durumunu herkes gördü. Tarih yazdığımız Avrupa mücadelesinin ardından olimpiyatlarda en az 8 branşta finale kalmak istiyoruz. Sporcularımızın o günkü performans durumlarına göre erkekler 4x100 metre bayrak branşında hem final hem de madalya umudumuz var." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 12:57
Anahtar Kelimeler:
2012 Londra Olimpiyatları2016 Rio OlimpiyatlarıAtletizmMilli TakımBrezilyaRio De JaneiroTürkiye Atletizm Federasyonu
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