'Rio'da alınacak madalyalar şehitlerimize armağan olsun'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, yaptığı açıklamada, aktif sporculuk döneminde iki olimpiyat altın madalyası kazandığını hatırlatarak, "Bugün, o günden çok farklı. İçinde bulunduğumuz olimpik mücadele ile o günkü arasında dağlar kadar fark var. Mutlaka hepsi aynı kalitede ama bugün alınabilecek altın madalya daha bir değerli olacak." dedi.

Olimpiyat oyunlarına katılacak milli sporcuların bunun bilincinde mücadele etmesi gerektiğine dikkati çeken Hamza Yerlikaya, "Bu, belki de tarihimizdeki en değerli olimpiyat. Dünyanın hiçbir ülkesinde darbeye darbe yapan bir millet yoktur. İşte o milletin evlatları orada mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

"Umduğumuzun üstünde madalya alacağımız inancındayım"

Rio'da alınacak sonuçların 4 sene boyunca neler yapıldığını ve ne kadar yol katedildiğini göstereceğine değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Rio Olimpiyatları'nda umduğumuzun üstünde madalya alacağımız inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde beklentisi var. Geçen 4 yıllık süreçte uyudun mu çalışıldı mı, proje mi üretildi sadece laf mı üretildi, bunları öğreneceğiz. Yaşanan son olaylarda vatan için, bayrak için nasıl bir imanla, inançla mücadele edildiyse, sporcularımız aynı mücadeleyi orada da sergilesin. Sporda bir kişi yenecek birisi yenilecek. Sen mücadeleni verirsin ama rakibin senden daha iyidir yenmiştir, buna itiraz etmem. 'İyi bir rakiple maç yaptım, yenildim' dersin. Yenilsen de rakibine psikolojik açıdan yara bırakacaksın. Bir daha maça çıktığında, senden endişe duyacak. Kolay lokma olmadığını göstereceksin."

"Şehitlerimize armağan olsun"

Olimpiyat oyunlarının diğer organizasyonlardan farkının bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sporcularda bazen madalya garanti olunca bir gevşeme oluyor. Ne gümüşü, ne bronzu, tarih altın madalyayı yazar. 10 tane gümüş veya bronz madalyan olacağına bir tane altın madalyan olsun yeter, tarihe girersin. Üçüncülük belki nefsini rahatlatabilir ama şampiyonluk sana zirve yaptırır. Hedef, her zaman altın olmalı. Olimpiyatlarda madalya almış bir sporcu olarak 'katılmak da önemli' mantığı bana cazip gelmiyor, ben neticeye bakıyorum. Altın madalya mücadelesi verecek sporcularımız da tarihe adını yazdırma bilincinde olmalı. 15 Temmuz'da bir tarih yazdık, inşallah sporcularımız da Rio'da tarih yazmak için mücadele edecek. Rio'da alınacak madalyalar, 15 Temmuz'da meydanlara çıkıp vatan için mermiye, tanka göğüs germiş şehitlerimize armağan olsun."