Rio Olimpiyatları Türkiye'de ilgi görmüyor

Dünyanın en iyilerinin bir araya geldiği ve Türkiye'den de 103 sporcunun katıldığı olimpiyatlar, şu ana kadar kamuoyunun gündeminde fazla yer almadı.

Bunun en önemli sebebi, 15 Temmuz'da yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gösteriliyor. Brezilya ile olan saat farkı ve şu ana kadar madalya beklentilerinin az olduğu milli sporcuların sahne alması da 5 Ağustos'ta başlayan olimpiyatların ülke gündeminde fazla yer bulmamasına neden oluyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimi Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alırken, olimpiyatlar da diğer pek çok gelişme gibi gölgede kaldı. Darbe girişiminden sonra Türk halkı için birinci öncelik demokrasi ve milli irade oldu. Halk bu sürede meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktı.

Türkiye ile Brezilya arasındaki saat farkı da 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın ülkede takip edilmesini etkiledi. İki ülke arasındaki 6 saatlik zaman farkından dolayı yarışların eleme bölümleri televizyonların en çok izlendiği akşam saatlerine denk gelirken, final müsabakaları ise sabaha karşı gerçekleştiriliyor.

Olimpiyatlarda şu ana kadar madalya beklentilerinin düşük olduğu milli sporcuların mücadele etmesi de organizasyonun gündemde yer alamamasının nedenleri arasında yer aldı.

"Memleket sorunu bütün konuların üstüne çıktı"

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi sosyolog, yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, halkın tüm ilgisinin FETÖ'nün darbe girişimi üzerinde olduğunu kaydetti.

Darbe girişimi nedeniyle toplumun ağır bir travma yaşadığını anlatan Arslan, "Darbe girişimi insanlarda takıntı haline geldi ve zihinlerini esir aldı. Bana göre bizim toplulumuz ağır bir travma yaşadı. Darbe girişimi sonrası memleket sorunu diğer bütün konuların üstüne çıktı. Bu durumda kimse olimpiyat ya da diğer konularla ilgilenmeyi düşünmedi. Sporda çok başarılı değiliz ama olimpiyatlara ilginin olmamasının temel faktörü, darbe girişimi. İnsanlar Türkiye'yi kaybetme korkusuna kapıldı. Bu nedenle insanlar bütün enerjilerini bu darbe konusuna yöneltti." ifadelerini kullandı.

Türker: Zihinler ve bedenler vatan için hareket etti

Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Türk halkının iyi bir birliktelik gösterdiğini belirterek, "İnsanlarımız hala meydanlarda bir araya gelerek vatan ve millet sevgisi içinde duygularını ortaya koyuyor. Zihinler ve bedenler vatan yönünde hareket ettiği için olimpiyatların takip edilme oranı da düşüyor." dedi.

Türk sporcuların olimpiyatlara iyi bir başlangıç yapamadığını dile getiren Türker, şunları kaydetti:

"Genelde bu tabloyu hep yaşıyoruz. Şöyle acı bir gerçek var ortada; olimpiyat tarihinde sadece tekvando, boks, güreş, judo, halter ve atletizm branşlarında madalya kazandık. Oysa biz 80 milyonluk koskoca bir ülkeyiz, her konuda büyük olan bir ülkenin sadece belli branşlarda madalya kazanması ülke sporundaki çarpıklığı ortaya koyuyor. Federasyon başkanlığı seçimleri bile sağlıklı yapılamıyor. Seçim yönetmeliğinin düzgün olmaması nedeniyle hep belli kişiler başkanlık koltuğuna oturuyor. Bir federasyon başkanı son derece başarısız olsa bile kendi istemediği sürece kolay kolay koltuğu bırakmıyor. Seçimlerde delegelere yapılan çeşitli baskılar, ricalar ve cazip öneriler doğrultusunda maalesef sağlıklıksız bir tablo ortaya çıkıyor. Bu durumun kulüplere, milli takımlara, sporculara yansıması da olumsuz oluyor. Böylesine sağlıksız ve kötü bir zeminde sporcu yetiştiremiyoruz ve olimpiyatlarda hüsrana uğruyoruz. Olimpiyatlar ülke sporunun genel yansımasıdır."

Türker, Brezilya ile olan saat farkının da olimpiyatların gündemde yer almasını olumsuz etkilediğini sözlerini ekledi.

Tek madalya Daniyar'dan

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda şu ana dek Türkiye tek madalya kazandı.

Türkmenistan asıllı milli halterci Daniyar İsmayilov, erkekler 69 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Daniyar dışında bugüne kadar sahne alan diğer 26 Türk sporcu ise madalyanın uzağında kaldı.

Türkiye'nin madalya umutları

Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya beklediği güreşçiler, 15 Ağustos'ta sahne alacak.

Olimpiyatların açılışında Türk bayrağını taşıyan Rıza Kayaalp 15 Ağustos'ta grekoromen stilde, bir diğer madalya umudu Taha Akgül de 20 Ağustos'ta mindere çıkacak.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Servet Tazegül de 18 Ağustos'ta boy gösterecek.