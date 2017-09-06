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Rio 2016 Olimpiyatları için oy satın alındığı iddiası

Brezilya'nın 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi süreciyle ilgili yürütülen Haksız Oyun soruşturması kapsamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine rüşvet verildiğini kanıtlayan yeni bağlantılar tespit edildiği duyuruldu.

Rio 2016 Olimpiyatları için oy satın alındığı iddiası

Brezilya'nın 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi süreciyle ilgili yürütülen Haksız Oyun soruşturması kapsamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine rüşvet verildiğini kanıtlayan yeni bağlantılar tespit edildiği duyuruldu.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:32
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Rio 2016 Olimpiyatları için oy satın alındığı iddiası

SAO PAULO

Brezilya'da, Rio'nun 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi süreciyle ilgili yürütülen "Haksız Oyun" soruşturmasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) üyelerine rüşvet verildiğini kanıtlayan yeni bağlantılar bulunduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede yürütülen "Araba Yıkama Yolsuzluğu" operasyonunun da savcılarından olan Fabiana Schneider, Fransız makamlarıyla iş birliği yapılan soruşturmada, Rio de Janeiro yönetiminin kamu hizmetleri için dış kaynaklı bir şirketle imzaladığı sözleşmeler ile UOK üyelerine rüşvet olarak ödenen 2 milyon dolar arasında bağlantı olduğunu belirtti.

Schneider, iddialara ilişkin ulaşılan en önemli kanıtın, 29 Eylül 2009'da, ABD'nin Miami şehrindeki Matlock Capital Grup ile eski UOK üyesi Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'ın şirketi Pamodzi Consulting arasında yapılan finansal anlaşma olduğunu söyledi.

Savcı Schneider, 2 milyon dolarlık iki transferden üç gün sonra Rio'nun olimpiyatlara ev sahibi seçildiğine dikkati çekti.

Brezilya Olimpiyat Komitesi (COB) Başkanı Carlos Nuzman'ı da soruşturmaya dahil ettiklerini ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiklerini vurgulayan Schneider, "Nuzman, iş adamları ve COB temsilcileri arasındaki bu noktalarda merkez unsur olarak ortaya çıkıyor. Brezilya'ya gelebilecek oyunlar için her adımı planlayan seçkin bir grup ve gerçek bir çıkar üçgeni vardı." dedi.

Rüşvet karşılığı ihale planı

Savcılar, "Kral Arthur" olarak bilinen Brezilyalı iş adamı Arthur Cesar de Menezes Soares Filho'nun, sahibi olduğu Matlock Capital Grup üzerinden UOK üyelerine olimpiyat için rüşvet verdiğini, karşılığında da Rio de Janeiro Valisi Sergio Cabral yönetimindeki eyalet hükümetiyle ihale sözleşmeleri imzalamayı planladığını savunuyor.

Dönemin Valisi Cabral, ülkede uzun süredir devam eden ve çok sayıda siyasi ile bürokratı da kapsayan Araba Yıkama Yolsuzluğu operasyonunda yolsuzluk yapmak, çete kurmak ve kara para aklamak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Arthur Soares'in Brezilya'daki şirketlerinden biri olan Facility Grup, Rio'nun olimpiyatın ev sahipliğini üstlenmesinden sonra, Rio de Janeiro eyaletinin en büyük özel servis sağlayıcısı haline geldi ve toplam değeri 1 milyar doları bulan sözleşmeler imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaRioRio 2016 Olimpiyatları
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