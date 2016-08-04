Rio 2016 kadın futbol maçlarıyla başladı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları, resmi açılışından 2 gün önce kadın futbol maçlarıyla başladı.

Ev sahibi Brezilya, Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Çin'i 3-0 yendi.

Corinthians Arena'da yapılan maçta Zimbabve'yi 6-1 mağlup eden Almanya, günün en farklı galibiyetini elde etti.

Mineirao Stadı'nda oynanan maçta ise ABD, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi. Rio'ya gelmeden önce Zika virüsünden korunmak için yanına alacağı böcek ilacı ve koruyucu kıyafetin fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı için tepkiyle karşılaşan ABD'li kaleci Hope Sole, karşılaşma sırasında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Kadın futbol maçlarında ilk gün alınan sonuçlar şöyle:

İsveç - Güney Afrika: 1-0

Kanada - Avustralya: 2-0

Brezilya - Çin: 3-0

Almanya - Zimbabve: 6-1

ABD - Yeni Zelanda: 2-0

Fransa - Kolombiya: 4-0