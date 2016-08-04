Rio 2016 için geri sayım başladı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 31. Yaz Olimpiyat Oyunları, 6 Ağustos Cumartesi günü TSİ 02.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 31. Yaz Olimpiyatları olan Rio 2016'nın açılış töreni, Maracana Stadı'nda yapılacak.

Kreatif direktörlüğünü, City of God (Tanrı Kent) filminin yönetmeni Fernando Meirelles'in yanı sıra Andrucha Washington ve Daniela Thomas'ın üstlendiği törende, Elza Soares, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Karol Conka, MC Soffia ve Ludmilla sahneye çıkacak.

Koreografisini Deborah Colker'ın gerçekleştirdiği açılış töreninde, Brezilyalı modeller Gisele Bündchen ve Lea T de yer alacak.

Rio de Janeiro'nun 4 farklı bölgesinde (Deodoro, Barra, Copacabana ve Maracana) 17 gün sürecek oyunlarda, toplam 306 etkinlik yapılacak ve 2 bin 488 madalya (812 altın, 812 gümüş ve 864 bronz) dağıtılacak.

Aralarında, olimpiyatlara ilk kez katılan Kosova ve Güney Sudan'ın da bulunduğu 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu, 28 spor branşı içinde yer alan 39 dalda mücadele edecek. Golf 112, ragbi ise 92 yıl sonra olimpiyat programında yer alıyor.

Güney Amerika'da ilk kez düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 21 branşta 103 sporcu temsil edecek.

Rio 2016'da, tarafsız sporcuların yanı sıra ilk defa oluşturulan "Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı" da olimpiyat bayrağı altında yarışacak. 4'ü kadın 10 kişiden oluşan sığınmacılar takımında, 5 Güney Sudan, 2 Suriye, 2 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bir Etiyopyalı sporcu bulunacak.

Açılış ve kapanış törenlerinin Maracana Stadı'nda yapılacağı 2016 Olimpiyatları'na, Rio'nun yanı sıra futbol maçlarının oynanacağı Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasilia ve Manaus kentleri de ev sahipliği yapacak. Yarışmalar, 37 tesiste gerçekleştirilecek.

Organizasyonun bilet fiyatları, 40 ile 4 bin 600 real (12 ile bin 420 dolar) arasında değişiyor. Toplam 7,5 milyon biletin yarısından fazlası, 70 realden (21,5 dolar) ucuza satılıyor.

Brezilya'nın, tahmini 39 milyar real (12 milyar dolar) harcadığı 2016 Olimpiyatları'nın, sosyal medya ve televizyon aracılığıyla yaklaşık 3,5 milyar kişi tarafından takip edilmesi öngörülüyor.

Brezilya Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Neymar, Jamaikalı dünyaca ünlü sprinter Usain Bolt ve kadrosunda birçok Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızını barındıran ABD Milli Basketbol Takımı'nın, oyunlarda göstereceği performans merakla bekleniyor.