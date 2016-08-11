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Riekerink: Tarihe adımızı bir kez daha yazdırmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Turkcell Süper Kupa'da 13 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanarak kupayı bir kez daha kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Riekerink: Tarihe adımızı bir kez daha yazdırmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Turkcell Süper Kupa'da 13 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanarak kupayı bir kez daha kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:34
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Riekerink: Tarihe adımızı bir kez daha yazdırmak istiyoruz

İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, maç günü kitabındaki açıklamasında, geçen sezon tarihin en iyi Galatasaray'ını izletemediklerini vurgulayarak, "Türkiye Kupası, bizim için çok önemli bir hedefti. Sadece takım olarak değil kulüp halinde tam konsantrasyon sağlayarak kulübümüzün tarihine bir kupa daha kazandırmayı başardık. Maçta son düdük çaldıktan sonraki ilk hedefimiz TFF Süper Kupa oldu. Bazı kulüplerin büyüklüklerini anlatmanız için fazla söze ihtiyaç duymazsınız. Eğer son beş sezona TFF Süper Kupa maçı ile başlıyorsanız, bu yeteri kadar önemli bir veridir." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray teknik direktörü olarak çıkacağı 13’üncü maçta ikinci kez kupa kazanabilme ihtimalinin de kendi adına ne kadar büyük bir kulüpte çalıştığının bir diğer göstergesi olduğunu kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde bir büyük fırsat daha var. TFF Süper Kupa’yı son beş yılda dördüncü kez kazanarak yeni sezon öncesinde rakiplerimize önemli bir mesaj vermek, öz güvenimizi sağlamlaştırmak ve tarihe adımızı bir kez daha yazdırmak istiyoruz. Bunun için karşımızda ciddi bir rakip olacağının da farkındayız. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda şampiyon tamamladığı Spor Toto Süper Lig’de önemli bir performans gösterdi. Tecrübeli bir teknik adam yönetiminde oluşturulan kaliteli oyuncu kadrosuna sahip rakibimize karşı kupayı kazanmak istiyorsak, elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ağustos ayında iki büyük takım, güzel bir stadyumda, sonunda kupa olan bir maçta karşılaşacak. Umarım Konya’daki taraftarlar ve ekran başındakiler, içinde yaşanan güzelliklerden ötürü yıllarca hafızalarda yer edecek bir futbol karşılaşmasının parçası olur. "

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:35
Anahtar Kelimeler:
Riekerinkönce Vatan
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