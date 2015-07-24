Rhodolfo resmen Beşiktaş'ta

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoper Luiz Rhodolfo ve kulübü Gremio ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten borsaya gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Luiz Rhodolfo'nun transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü Gremio ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Gremio kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon 300 bin avro ödenecektir" denildi.



Futbolcuya yıllık 1 milyon 400 bin avrodan 3 yıllık 4 milyon 200 bin avro garanti, 10 bin avro da maç başı ücret verileceği kaydedildi.



Rhodolfo'nun 2017-2018 sezonunda 35 resmi maçta yer alması durumunda sözleşmesinin aynı şartlarla bir yıl daha uzayacağı vurgulandı.



Bu arada Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katıldı.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, akşam yemeğinde futbol takımı ile bir araya gelen Brezilyalı savunmacının teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla tanıştığı vurgulandı.

