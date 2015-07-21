Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Rekortmenler transferde sessiz kaldı

Real Madrid, PSG ve Chelsea gibi Avrupa futbolunun transfer rekortmenleri, geçmiş yıllardaki gibi yıldız oyuncular için astronomik rakamlar ödemedi

Rekortmenler transferde sessiz kaldı

Real Madrid, PSG ve Chelsea gibi Avrupa futbolunun transfer rekortmenleri, geçmiş yıllardaki gibi yıldız oyuncular için astronomik rakamlar ödemedi

21 Temmuz 2015 Salı 11:18
331 Okunma
Rekortmenler transferde sessiz kaldı

İSTANBUL - Futbol dünyasında 2000'li yıllarda başlayan astronomik rakamlı transferler, kulüplerin mali dengede kalmasını sağlayan finansal fair play kurallarının ardından sekteye uğradı.

Real Madrid'in yanı sıra Arap sermayesini arkasına aldıktan sonra büyük transferler yapan Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), bu yazın sessiz takımları arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea de Avrupa'nın devleri arasında transfer dönemini hareketsiz geçiren takımlardan biri oldu.

Real Madrid transfer rekorunu geliştiremedi

Real Madrid, yeni sezon öncesi en büyük transferini, Porto'dan sağ bek oyuncusu Danilo için 31,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirdi.

2000'de Portekizli Luis Figo için 62 milyon, 2001'de Fransız Zinedine Zidane için 75 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek transfer piyasasını altüst eden Real Madrid, sonraki yıllarda transfer rekorlarını geliştirmeye devam etti. "Los Galacticos", sonraki yıllarda bu isimlerin yanına 65 milyon avroluk Brezilyalı Kaka ve 80 milyon avroluk Kolombiyalı James Rodriguez transferlerini ekledi.

Portekizli Cristiano Ronaldo ve Galli Gareth Bale için ödenen 90'ar milyon avronun üzerindeki rakamlar ise futbol tarihinde rekor transferler olarak yerlerini aldı.

PSG sessiz kaldı

Arap sermayesinin eline geçtikten sonra Uruguaylı Edinson Cavani ile Brezilyalılar David Luiz ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları yüksek bedellerle alarak piyasayı hareketlendiren PSG, yeni sezona transfer anlamında temkinli girmeyi tercih etti.

Geride kalan sezon sona ermeden yapılan Serge Aurier transferinin dışında takıma katılan tek oyuncu, Eintracht Frankfurt'tan 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle alınan Alman file bekçisi Kevin Trapp oldu.

Chelsea transferin durgun takımlarından

İspanyol Fernando Torres için 2011 yılında Liverpool'a 58 milyon avro ödeyerek adını astronomik transferler yapan takımlar arasına yazdıran Chelsea, yeni sezon öncesi en yüksek bedeli, kaleci Asmir Begovic için verdi.

Bosna Hersekli file bekçisini transfer etmek için Stoke City'ye 11 milyon avro ödeyen Rus milyarder Roman Abramovich'in takımı "Maviler", Atletico Paranaense'den Brezilyalı Nathan'ın bonservisini 4,5 milyon avroya aldı. İngiliz ekibi, geçen sezon Manchester United'da bekleneni veremeyen Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao için de kiralama yöntemine gitti.

Transferin hareketli takımları

Arap sermayesiyle atağa geçen ve Avrupa'da başarı hedefleyen Manchester City, İngiliz Raheem Sterling için Liverpool'a 62,5 milyon avro ödeyerek, sezon öncesi bir oyuncu için kasasından en yüksek bonservis bedeli çıkaran takım olarak dikkati çekti.

Zlatan Ibrahimovic ile başlayan, Luis Suarez ve Neymar ile devam eden Barcelona'daki astronomik rakamlı transferlere yeni sezon öncesi en fazla yaklaşan isim milli futbolcu Arda Turan oldu. Katalan ekibi, Arda Turan için Atletico Madrid'e 34 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Bu rakamın bonuslarla 41 milyon avroya çıkacağı açıklandı.

Manchester United, bir oyuncu için astronomik rakamlar vermek yerine 4 futbolcunun transferi için kasasından yüksek bir ücret çıkardı. Geçen yıl Arjantinli Angel Di Maria için Real Madrid'e 75 milyon avro ödeyen "Kırmızı Şeytanlar", bu kez Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Matteo Darmian ve Bastian Schweinsteiger transferleri için yaklaşık 100 milyon avro ödeme yaptı.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:36
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ