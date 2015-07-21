Rekortmenler transferde sessiz kaldı

İSTANBUL - Futbol dünyasında 2000'li yıllarda başlayan astronomik rakamlı transferler, kulüplerin mali dengede kalmasını sağlayan finansal fair play kurallarının ardından sekteye uğradı.



Real Madrid'in yanı sıra Arap sermayesini arkasına aldıktan sonra büyük transferler yapan Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), bu yazın sessiz takımları arasında yer aldı.



İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea de Avrupa'nın devleri arasında transfer dönemini hareketsiz geçiren takımlardan biri oldu.



Real Madrid transfer rekorunu geliştiremedi



Real Madrid, yeni sezon öncesi en büyük transferini, Porto'dan sağ bek oyuncusu Danilo için 31,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirdi.



2000'de Portekizli Luis Figo için 62 milyon, 2001'de Fransız Zinedine Zidane için 75 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek transfer piyasasını altüst eden Real Madrid, sonraki yıllarda transfer rekorlarını geliştirmeye devam etti. "Los Galacticos", sonraki yıllarda bu isimlerin yanına 65 milyon avroluk Brezilyalı Kaka ve 80 milyon avroluk Kolombiyalı James Rodriguez transferlerini ekledi.



Portekizli Cristiano Ronaldo ve Galli Gareth Bale için ödenen 90'ar milyon avronun üzerindeki rakamlar ise futbol tarihinde rekor transferler olarak yerlerini aldı.



PSG sessiz kaldı



Arap sermayesinin eline geçtikten sonra Uruguaylı Edinson Cavani ile Brezilyalılar David Luiz ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları yüksek bedellerle alarak piyasayı hareketlendiren PSG, yeni sezona transfer anlamında temkinli girmeyi tercih etti.



Geride kalan sezon sona ermeden yapılan Serge Aurier transferinin dışında takıma katılan tek oyuncu, Eintracht Frankfurt'tan 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle alınan Alman file bekçisi Kevin Trapp oldu.



Chelsea transferin durgun takımlarından



İspanyol Fernando Torres için 2011 yılında Liverpool'a 58 milyon avro ödeyerek adını astronomik transferler yapan takımlar arasına yazdıran Chelsea, yeni sezon öncesi en yüksek bedeli, kaleci Asmir Begovic için verdi.



Bosna Hersekli file bekçisini transfer etmek için Stoke City'ye 11 milyon avro ödeyen Rus milyarder Roman Abramovich'in takımı "Maviler", Atletico Paranaense'den Brezilyalı Nathan'ın bonservisini 4,5 milyon avroya aldı. İngiliz ekibi, geçen sezon Manchester United'da bekleneni veremeyen Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao için de kiralama yöntemine gitti.



Transferin hareketli takımları



Arap sermayesiyle atağa geçen ve Avrupa'da başarı hedefleyen Manchester City, İngiliz Raheem Sterling için Liverpool'a 62,5 milyon avro ödeyerek, sezon öncesi bir oyuncu için kasasından en yüksek bonservis bedeli çıkaran takım olarak dikkati çekti.



Zlatan Ibrahimovic ile başlayan, Luis Suarez ve Neymar ile devam eden Barcelona'daki astronomik rakamlı transferlere yeni sezon öncesi en fazla yaklaşan isim milli futbolcu Arda Turan oldu. Katalan ekibi, Arda Turan için Atletico Madrid'e 34 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Bu rakamın bonuslarla 41 milyon avroya çıkacağı açıklandı.



Manchester United, bir oyuncu için astronomik rakamlar vermek yerine 4 futbolcunun transferi için kasasından yüksek bir ücret çıkardı. Geçen yıl Arjantinli Angel Di Maria için Real Madrid'e 75 milyon avro ödeyen "Kırmızı Şeytanlar", bu kez Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Matteo Darmian ve Bastian Schweinsteiger transferleri için yaklaşık 100 milyon avro ödeme yaptı.



