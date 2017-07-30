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Rekortmenler İspanya'da buluştu

İspanya'da en uzun süre gol yememe rekorunun sahibi Abel Resino, bu alanda Türkiye'deki unvanı elinde bulunduran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Rekortmenler İspanya'da buluştu

İspanya'da en uzun süre gol yememe rekorunun sahibi Abel Resino, bu alanda Türkiye'deki unvanı elinde bulunduran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:42
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Rekortmenler İspanya'da buluştu

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid formasıyla 1990-1991 sezonunda 1275 dakika kalesini gole kapatan Abel Resino, siyah-beyazlıların İspanya'daki kampını ziyaret etti. 

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Miguel Montanana'nın arkadaşı olan eski kaleci Resino, bu alanda Türkiye'deki rekoru elinde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Şenol Güneş, Trabzonspor kalesini korurken 1978-1979 sezonunda üst üste 12 maçta, 1112 dakika süreyle gol yemedi. Güneş, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile 4. haftada yaptığı ve 1-1 sona eren maçın ardından aynı skorla biten 17. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına kadar rakiplerinin gol girişimine izin vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
RekortmenlerIspanyaönce Vatan
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