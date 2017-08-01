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Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok

Erkekler 800 metrede dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı atlet Rudisha, sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacak.

Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok

Erkekler 800 metrede dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı atlet Rudisha, sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacak.

01 Ağustos 2017 Salı 11:15
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Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok

NAIROBI

Erkekler 800 metrede dünya rekorunun sahibi Kenyalı David Rudisha, sakatlık yüzünden 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışamayacak. 

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nın yanı sıra 2011, 2015 Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya alan Rudisha, antrenman sırasında sakatlandığını açıkladı. Sağ uyluğunda zorlanma meydana gelen 28 yaşındaki sporcu, İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yapacağı 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacağını belirtti.

Kenya doğumlu Danimarka vatandaşı Wilson Kipketer'in, 24 Ağustos 1997'de Almanya'da kırdığı 800 metre dünya rekorunu (1.41.11 dakika), 2010 yılının ağustos ayında saniyenin yüzde 2'si kadar geliştiren Rudisha, bir hafta sonra rekoru 1.41.01 dakikaya çekmişti. Rudisha, 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki 1.40.91'lik derecesiyle hem dünya rekoru kırmış hem de ilk olimpiyatında altın madalya kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
RekortmenRudishaDünya şampiyonası
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