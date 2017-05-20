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Rekortmen atlet Avrupa'nın gündeminde

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, bu yıl düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da madalyaya aday olarak gösterildi.

Rekortmen atlet Avrupa'nın gündeminde

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, bu yıl düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da madalyaya aday olarak gösterildi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:47
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Rekortmen atlet Avrupa'nın gündeminde

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, bu yıl düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da madalyaya aday olarak gösterildi.

Avrupa Atletizm Birliği'nin internet sitesinde, milli sporcunun Bakü'de devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, 67.21 metrelik derecesiyle kazandığı altın madalyadan övgüyle söz edildi.

Tuğsuz için "yükselen yıldız" ifadesinin kullanıldığı ve sporcunun henüz 20 yaşında olduğunun hatırlatıldığı haberde, Türkiye rekoruyla birlikte Avrupa 23 Yaş Altı rekorunu da geride bırakan milli atletin 4-13 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da en büyük madalya adaylarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Milli sporcunun Londra'dan önce 13-16 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda favori isimlerden biri olduğu belirtilen haberde, Tuğsuz'un 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 66.18'lik derecesiyle altın madalya kazanan Hırvat Sara Kolak ile Avrupa Şampiyonası'nda 66.34'lük derecesiyle kürsünün zirvesine çıkan Belarus Tatsiana Khaladovich'i geride bıraktığına dikkat çekildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
4. İslami Dayanışma OyunlarıRekortmen AtletEda TuğsuzCirit Atma
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