Rekor hala Aydan Siyavuş'ta

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan merhum Aydan Siyavuş'un rekoru, 18 yıldır kırılamadı.

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında vefat eden Siyavuş, vefatının üzerinden 18 yıl geçmesine karşın 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör durumunda bulunuyor.

Siyavuş'u Örs takip ediyor

Aydan Siyavuş'un ardından, 6 şampiyonluk gören antrenör Aydın Örs geliyor.

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. şampiyonluğuna imza atmıştı.

Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti de başarılarıyla öne çıkıyor.

Mahmuti, 50 yıllık lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumunda bulunuyor.

Başarılı teknik adam, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Ligde, Mehmet Baturalp de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ataman'ın 3 şampiyonluğu var

Üç farklı takımla lig şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek antrenör olan Galatasaray Liv Hospital'ın başantrenörü Ergin Ataman ise 3 şampiyonluk gördü.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen (Anadolu Efes) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Ataman, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Yeni sezonda Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran Ufuk Sarıca ise Pınar Karşıyaka ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Geçen sezon Sırp Zeljko Obradovic ile ligde 7. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, son 5 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Karadağlı Bogdan Tanjevic ve Obradovic ile ikişer kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile mutlu sona ulaştı.

50 sezonda 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Ligin 50 yıllık tarihinde 20 Türk, 5 de yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe Ülker ile 2010-2011 sezonunda şampiyonluk gördü.

Ünlü Sırp antrenör Zeljko Obradovic ise 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında sarı-lacivertli takımda iki lig şampiyonluğu elde etti.