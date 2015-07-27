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Real Madrid Inter'i 3-0 yendi

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2015 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Inter'i 3-0 yendi.

Real Madrid Inter'i 3-0 yendi

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2015 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Inter'i 3-0 yendi.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 17:06
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Real Madrid Inter'i 3-0 yendi
İSTANBUL-Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2015 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Inter'i 3-0 yendi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Çin turnuvasında, Guangzhou kentindeki Tianhe Stadı'nda oynanan mücadelede İtalyan ekibi Inter ile İspanyol temsilcisi Real Madrid karşılaştı.

Real Madrid, 29. dakikada Jese Rodriguez, 56. dakikada Raphael Varane ve 88. dakikada James Rodriguez'in attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu yıl formatında değişikliğe gidilen Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, aralarında İngiltere'den Manchester United, Chelsea ve Manchester City, İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Roma ve Fiorentina, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Portekiz'den Benfica gibi Avrupa futbolunun önde gelen takımları da katılıyor.


AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 15:42
Anahtar Kelimeler:
önce VatanReal MadridInterŞampiyonlar Kupası
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