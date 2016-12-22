2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

'nda Club America'yı 2-0 yenen

Real Madrid

, finale yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 13. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yarı final maçında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'dan Club America ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi İspanyol ekibi Real Madrid karşılaştı.

Real Madrid, Yokohama kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan mücadelenin ilk yarısını, Karim Benzema'nın 45+2'nci dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Eflatun-beyazlılar, Cristiano Ronaldo'nun 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2014 şampiyonu Real Madrid ile turnuvada finale çıkan ilk Asya temsilcisi Kashima Antlers arasındaki maçla sahibini bulacak. Final karşılaşması, 18 Aralık Pazar günü TSİ 13.30'da oynanacak.

Video hakem anlaşmazlığı

Ronaldo'nun topu filelerle buluşturduğu 90+3'üncü dakikada ilginç bir olay yaşandı. Golü veren hakem Enrique Caceres, video hakem sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti. Club Americalı futbolcuların serbest vuruşuyla yeniden başlayan oyunu gelen uyarıyla durduran Caceres, yeniden gol kararı verdi.

Ronaldo 500 gole ulaştı

Madrid ekibinin Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, kariyerinde oynadığı kulüplerdeki 500. golüne imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, bu gollerden 5'ini Sporting Lizbon, 118'ini Manchester United, 377'sini ise Real Madrid formasıyla kaydetti.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid de kulüp yenilmezlik serisi rekorunu 36 karşılaşmaya çıkardı.

AA