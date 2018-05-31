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Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, 2016'da geldiği görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, 2016'da geldiği görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:01
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Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, öğle saatlerinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek ayrılma kararı aldığını açıkladı.

"Real Madrid Teknik Direktörü olarak devam etmeme kararı aldım" diyen Zidane, "Takımın kazanmaya devam edebilmesi için değişime, başka bir metodolojiye ihtiyacı var. O yüzden ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı. 

Perez: Karara saygı duymamız gerekiyor

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise, Zidane'ın görevden ayrılmasını beklemediklerini belirterek, "Bu karara saygı duymamız gerekiyor. Kararı öğrendiğimde beni çok etkiledi. Onu ikna etmek isterdim ama bu kararı nasıl aldığını biliyorum." yorumunu yaptı.

Üç kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen ve dünyanın en iyileri arasında gösterilen Zidane, teknik direktörlük kariyerine 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, birer lig ve İspanya Süper Kupası sığdırdı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak spor dünyasında yer almaya devam kararı alan Zidane, önce 2013'te Real Madrid'in altyapı takımının, ardından da 2016'da Real Madrid'in A takımının başına geçti.

Zidane, teknik direktör olarak daha ilk senesinde İspanya Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kaldırmayı başardı.

Aynı başarıyı sonraki sene de devam ettiren Zidane, bu sezon Real Madrid'in ligdeki performansı nedeniyle eleştirilse de üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olarak bir ilke imza attı.

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Real Madrid Teknik DirektörüZinedine ZidaneReal Madrid
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