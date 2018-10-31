Real Madrid'de Perez döneminin en başarısızı Lopetegui

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in 15 yıllık görev süresindeki en düşük galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör, Julen Lopetegui oldu.

Eflatun-beyazlıların başına geçtiği için 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğünden alınan ve bu ayrılık sonucu İspanya Futbol Federasyonu ile Real Madrid Kulübünü karşı karşıya getiren Lopetegui, Madrid'de beklentileri karşılayamadı.

Son üç sezonda Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'dan koltuğu devralan Lopetegui, görevde 138 gün kalabildi.

Ligde düşme hattına daha yakın

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 10 haftada 14 puan toplayan Real Madrid, 9. sırada yer aldı.

La Liga'da son 5 maçını kazanamayan Madrid ekibi, 10. hafta itibarıyla düşme hattına zirveden daha yakın durumda bulunuyor.

Zirvede bulunan Barcelona'nın 7 puan gerisinde yer alan Real Madrid'in düşme hattındaki Leganes ile arasındaki fark ise 6 puan olarak göze çarpıyor.

En düşük galibiyet oranı Lopetegui'nin

Julen Lopetegui, Real Madrid'de ilk olarak 2000-2006 yıllarında kulüp başkanlığı yapan ve 2009'da tekrar seçilen Florentino Perez'in görev sürecindeki 12 teknik direktör arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip isim oldu.

Lopetegui'nin çalıştırdığı dönemde Real Madrid, 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İspanyol teknik adam, bu sonuçlarla Real Madrid'de yüzde 42,8'lik galibiyet oranı elde etti.

En yüksek galibiyet yüzdesi Pellegrini'de

Real Madrid'de 2009-2010 sezonunda çalışmaya başlayan ve kupa kazanamadığı gerekçesiyle sezon sonu görevden alınan Şilili Manuel Pellegrini, buna karşın Perez dönemindeki en iyi galibiyet yüzdesine ulaştı.

Eflatun-beyazlılar, Pellegrini'nin başında bulunduğu 48 maçta 36 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Pellegrini, elde ettiği yüzde 75'lik oranla Perez döneminin galibiyet yüzdesi anlamında en başarılı ismi olarak dikkati çekti.

Pellegrini'yi Ancelotti takip etti

Real Madrid'de 2013-2014 ve 2014-2015 olmak üzere iki sezon görev yapan Ancelotti, takımıyla yüzde 74,7'lik galibiyet oranı yakaladı.

Ancelotti, Pellegrini'nin ardından Perez döneminin galibiyet yüzdesi olarak en iyi ikinci teknik direktörü oldu.

İtalyan teknik adam Ancelotti'nin birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Kral Kupası zaferine taşıdığı başkent ekibi, bu dönemde çıktığı 119 maçta 89 galibiyet, 14 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.