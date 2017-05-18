Real Madrid bir kupa daha hedefliyor

İstanbul'da yarın başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ile Yunanistan'ın Olympiakos takımlarının yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak Real Madrid, 10. şampiyonluğunu hedefliyor.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-1915 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Normal sezonun lideri

Real Madrid, 16 takımla oynanan normal sezonu lider tamamladı.

İyi başladığı sezonda bir ara 9 maçlık galibiyet serisi de yakalayan eflatun-beyazlı takım, 30 karşılaşmada 23 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. İspanyol ekibi, toplamda 2 bin 585 sayıyla en fazla skor üreten ikinci takım oldu.

Kadro

İspanyol başantrenör Pablo Laso'nun yönettiği Real Madrid'in kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Jeffery Taylor (İsveç), Sergio Llull, Alex Suarez, Felipe Reyes, Rudy Fernandez (İspanya), Trey Thompkins, Othello Hunter, Jaycee Carroll, Dontaye Draper, Anthony Randolph (ABD), Dino Radoncic (Karadağ), Gustavo Ayon (Meksika), Jonas Maciulis (Litvanya), Luka Doncic (Slovenya), Andres Nocioni (İtalya).