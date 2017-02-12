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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

La Liga'daki 22. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 3-1 yendi. Başkent temsilcisinin İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, eflatun-beyazlı formayla 500. maçına çıktı.

Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

La Liga'daki 22. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 3-1 yendi. Başkent temsilcisinin İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, eflatun-beyazlı formayla 500. maçına çıktı.

12 Şubat 2017 Pazar 16:40
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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

İSTANBUL

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 22. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup etti.

El Sadar Stadı'nıdaki maçta Real Madrid'i 3 puana ulaştıran golleri 24. dakikada Cristiano Ronaldo, 62. dakikada Isco ve 90+3. dakikada Lucas Vazquez kaydetti. Evsahibi takımın tek golünü ise 33. dakikada Sergio Leon attı.

Öte yandan 2 takımdan da birer oyuncu sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Müsabakanın 12. dakikasında Real Madridli Isco ile çarpışan Osasuna'nın Dominik Cumhuriyetli futbolcusu Tano'nun sağ ayak bileği döndü. Acı içinde yerde kalan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sahayı sedye ile terk etti. Müsabaka esnasında ayağına darbe alarak sakatlanan Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Danilo da, 56. dakikada sahadan sedye eşliğinde ayrıldı.

Ramos 500. kez Real Madrid forması giydi

Real Madrid'in İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, eflatun-beyazlı formayla 500. maçına çıktı.

Başkent temsilcisinde 12. sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar La Liga'da 350, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 96, İspanya Kral Kupası'nda 39, İspanya Süper Kupası'nda 10, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 3 ve UEFA Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Real MadridIspanyaLa LigaOsasunaönce Vatan
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