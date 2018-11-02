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Razgatlıoğlu kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak.

Razgatlıoğlu kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak.

02 Kasım 2018 Cuma 15:35
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Razgatlıoğlu kaza geçirdi

İSTANBUL

Kawasaki Puccetti takımından yapılan açıklamada, Toprak Razgatlıoğlu'nun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi. 

Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından milli sporcunun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Razgatlıoğlu, iki kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Motosikletçi Toprak RazgatlıoğluKaza
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