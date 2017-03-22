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Raptors, Bulls'u 11 maç sonra yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 122-120 yenen Toronto Raptors, rakibi karşısındaki 11 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

Raptors, Bulls'u 11 maç sonra yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 122-120 yenen Toronto Raptors, rakibi karşısındaki 11 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:49
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Raptors, Bulls'u 11 maç sonra yendi

ANKARA 

NBA'e 8 maçla devam edildi. Sakatlığı süren all-star oyun kurucusu Kyle Lowry'den yoksun üst üste 14. karşılaşmasına çıkan Toronto Raptors, ağırladığı Chicago Bulls'u, uzatma sonunda 122-120 mağlup etti.

Bulls'u 11 maç sonra yenmeyi başaran Raptors'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. DeRozan, bu sezon 5. kez 40 sayı barajını geçti.

Bulls'ta Jimmy Butler'ın 37 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Rajon Rondo'nun 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Cousins'ın 41 sayısı, Pelicans'ı galibiyete taşıdı

Batı Konferansı'nda 8. sırayı alabilmek için yarışan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı Memphis Grizzlies mücadelesini 95-82 kazandı.

Pelicans'ı galibiyete, 41 sayı, 17 ribaunt ve 3 blokla oynayan DeMarcus Cousins taşıdı. Anthony Davis de 19 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
RaptorsBulls
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