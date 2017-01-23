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Raonic ve Pliskova çeyrek finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Kanadalı Raonic, tek kadınlarda ise Çek Pliskova çeyrek finale yükseldi.

Raonic ve Pliskova çeyrek finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Kanadalı Raonic, tek kadınlarda ise Çek Pliskova çeyrek finale yükseldi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 14:09
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Raonic ve Pliskova çeyrek finalde

İSTANBUL

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova çeyrek finale adını yazdırdı. 

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam edildi.

Dünya 3 numarası Raonic ile 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadelesinde rakibini 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Kanadalı sporcu, çeyrek finale çıktı.

Raonic çeyrek finalde Gael Monfils-Rafael Nadal maçının galibiyle eşleşecek.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Pliskova, çeyrek finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yle mücadele edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
RaonicPliskovaçeyrek Final
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