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Ramon Motta, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Ramon de Moraes Motta'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda Corinthians Kulübü ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Ramon Motta, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Ramon de Moraes Motta'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda Corinthians Kulübü ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

06 Eylül 2013 Cuma 08:07
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Ramon Motta, Beşiktaş'ta
İSTANBUL

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Ramon de Moraes Motta'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda Corinthians Kulübü ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Ramon de Moraes Motta'nın kiralanmasına ilişkin Corinthians Kulübü ile 2013-14 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak anlaşılmıştır. Oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 avro karşılığında satın alma opsiyonu şirketimize aittir" denildi.

Savunmanın solunda görev yapan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine 2005'te ülkesinin Internacional takımında başladı. Sırasıyla Vasco da Gama, Corinthians ve Flamengo takımlarında top koşturan Motta, oynadığı 113 maçta 7 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 08:08
Anahtar Kelimeler:
Ramon MottaBeşiktaşta
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