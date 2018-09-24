Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98243
ALTIN
239.097
DOLAR
6.1961
STERLİN
8.1280
EURO
7.2908
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Karatede 12 madalya
Karatede 12 madalya
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
İki Dost Yürek, İki Fırça...
İki Dost Yürek, İki Fırça...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Ramil Guliyev 'yılın erkek atleti' ödülüne aday

Milli sporcu Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin "yılın erkek atleti" ödülü için aday gösterildi.

Ramil Guliyev 'yılın erkek atleti' ödülüne aday

Milli sporcu Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin "yılın erkek atleti" ödülü için aday gösterildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:26
0 Okunma
Ramil Guliyev 'yılın erkek atleti' ödülüne aday

Milli sporcu Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin "yılın erkek atleti" ödülü için aday gösterildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ramil Guliyev, 26 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Atletizm Birliği Galası'nda verilecek "yılın erkek atleti" ödülü adayları arasında yer aldı.

Erkekler 200 metrede Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Berlin'de zafere ulaşırken 19.76 koşmuş ve bu daldaki 39 yıllık Avrupa rekorunu sadece 0.04 saniye farkla kaçırmıştı.

Milli sporcu, geçen yıl da "Avrupa'da yılın atleti" ödülü için aday olmuş ve 10 isim arasında son üç arasına kalmıştı. 28 yaşındaki Ramil Guliyev'in finalistler arasında bulunduğu ödülü geçen yıl Alman ciritçi Johannes Vetter kazanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılacak oylama, 5 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'e kadar sürecek. Atletizmseverler, "yılın atleti" ve "yılın çıkış yapan atleti" kategorilerinde adaylara Twitter ve Facebook üzerinden re-tweet ve beğenme ile oy kullanabilecek.

Ödül kazananlar, 26 Ekim Cuma günü yapılacak Avrupa Atletizm Birliği Galası'nda açıklanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Sporcu Ramil GuliyevAvrupa Atletizm Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Karatede 12 madalya
Karatede 12 madalya
Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti
Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti
Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı
Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı
Atiker Konyaspor, Kayseri'de güldü
Atiker Konyaspor, Kayseri'de güldü
Gençlerbirliği seriye bağladı
Gençlerbirliği seriye bağladı
Enver Yıldırım'dan altın madalya
Enver Yıldırım'dan altın madalya
A Milliler Arjantin'i farklı yendi
A Milliler Arjantin'i farklı yendi
Galatasaray ile Akhisarspor 13. maça çıkıyor
Galatasaray ile Akhisarspor 13. maça çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ