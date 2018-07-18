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Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak

Milli atlet, cuma günü Elmas Lig'de 200 metrede mücadele edecek

Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak

Milli atlet, cuma günü Elmas Lig'de 200 metrede mücadele edecek

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:29
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Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak

ANKARA

Milli atlet Ramil Guliyev, Monaco'nun ev sahipliğinde yapılacak Elmas Lig'de yarışacak. 

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu sezon gösterdiği performansla Elmas Lig'in sezon finaline kalmayı garantileyen dünya şampiyonu milli atlet, 20 Temmuz Cuma günü Monaco'daki Herculis Atletizm Yarışları'nda sahne alacak.

Ramil Guliyev, Monaco'daki 200 metre mücadelesinde 19.69 ile bu yılın zirvesinde bulunan ABD'li Noah Lyles, dünya üçüncüsü Jareem Richards, Kanadalı Aaron Brown, Ekvadorlu Alex Quinonez, Sloven Luka Janezic, Güney Afrikalı Luxolo Adams ve ABD'li Ameer Webb ile yarışacak. 

Milli atlet, 7 Haziran'da Oslo'da koştuğu 19.90'lık dereceyle dünya listesinde beşinci, Avrupa listesinde ise birinci sırada yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ramil GuliyevMoncoAtletAtletizmYarış
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