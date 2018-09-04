Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93215
ALTIN
256.549
DOLAR
6.6921
STERLİN
8.5841
EURO
7.7291
Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı

Ramil Guliyev Avrupa'da 'ayın atleti' adayı

Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin internet üzerinden oylamaya açtığı Avrupa'da ağustos ayının atleti anketinde yer aldı.

Ramil Guliyev Avrupa'da 'ayın atleti' adayı

Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin internet üzerinden oylamaya açtığı Avrupa'da ağustos ayının atleti anketinde yer aldı.

04 Eylül 2018 Salı 14:44
16 Okunma
Ramil Guliyev Avrupa'da 'ayın atleti' adayı

Milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) internet üzerinden oylamaya açtığı Avrupa'da ağustos ayının atleti anketinde adaylar arasında yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19.76'ya indirerek altın madalya kazanan Ramil Guliyev, EA tarafından "ayın atleti" ödülüne aday gösterildi. EA, ankete Twitter ve Facebook üzerinden oy kabul ediyor.

Avrupa'da ağustosun erkek ve kadın atleti adayları şöyle:

Erkekler: Armand Duplantis (İsveç), Ramil Guliyev (Türkiye), Zharnel Hughes (Büyük Britanya), Jacob Ingebrigtsen (Norveç), Koen Naerts (Belçika)

Kadınlar: Dina Asher-Smith (Büyük Britanya), Christin Hussong (Almanya), Laura Muir (Büyük Britanya), Katerini Stefanidi (Yunanistan), Anita Wlodarczyk (Polonya)

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Atlet Ramil GuliyevAvrupa Atletizm Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"
"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"
Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek
Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı
Federer ve Sharapova'dan ABD Açık'a erken veda
Federer ve Sharapova'dan ABD Açık'a erken veda
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ