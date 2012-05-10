Rakipler birleşti: Kadıköy'de kupa alınmasın

Fenerbahçe'den, Galatasaray şampiyon olursa kupa töreninin yapılmaması için başvuru, sarı kırmızılı kulüpten de buna destek geldi.

Tüm Türkiye cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını beklerken, olası Galatasaray şampiyonluğunda kupa töreni merak konusu.

Fenerbahçeli yöneticiler, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda kupayı Kadıköy'de almaması için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da bu görüşe katıldı ancak TFF'nin nasıl bir karar vereceği henüz belli değil.

Galatasaray Başkanı Aysal, "Biz de kupamızı taraftarımızın karşısında almak isteriz" derken, şampiyonluk kupasının 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak kritik maçın oynanacağı Saracoğlu Stadı'na götürüleceği belirtildi.





