Rakibini ısırdı 8 maç ceza aldı

ANKARA - İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic'in transfer ettiği milli futbolcu Nadir Çiftçi, önceki kulübü Dundee United ile çıktığı maçta rakibi Jim McAlister'ı ısırdığı gerekçesiyle 8 maçceza aldı.
İskoçya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta Dundee United ile Dundee arasında oynanan İskoçya Premier Lig 2014-15 sezonu karşılaşmasında rakip takımdan Jim McAlister'ı ısıran Nadir'e, 8 maç ceza verildiği belirtildi.
23 yaşındaki forvet oyuncusunun, cezasının 6 maçlık bölümünü ligin ilk 6 haftasında çekeceği, 2 maçlık cezanın ise ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen Nadir, Dundee United'taki 2 sezonunda 33 gol atmasının ardından dikkatini çektiği lig şampiyonu Celtic'e transfer olmuştu.
AA
Son Güncelleme: 21.07.2015 12:29