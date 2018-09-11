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Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan Fin pilot, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan Fin pilot, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 14:07
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Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki Fin pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını ve gelecek iki yıl Sauber için yarışacağını bildirdi.

Ferrari'den yapılan açıklamada ise, "Kimi Raikkonen, geride kalan yıllarda hem sürücü hem de insani yetenekleri sayesinde takıma büyük bir katkı sağladı. Takımın gelişiminde büyük bir rol oynadı ve aynı zamanda harika bir takım oyuncusuydu." ifadeleri kullanıldı.

Formula 1 kariyerine 2001 yılında Sauber takımıyla başlayan Raikkonen, 2007-09 arasında Ferrari ile yarıştıktan sonra Formula 1'e ara verdi.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'e 2012 yılında dönen Fin pilot, son beş sezondur Ferrari ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

Koltuğa genç pilot Leclerc oturacak

Ferrari'de Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğa genç pilot Charles Leclerc oturacak. 

İtalyan ekibi, Fin pilot Raikkonen'in sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Formula 1'deki ilk sezonunu Sauber ile geçiren 20 yaşındaki Leclerc'i kadrosuna kattı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Monako doğumlu Leclerc, "Hayallerim gerçek oldu. Gelecek yıl dünya şampiyonasında Ferrari için yarışacağım. Bana bu fırsatı verdiği için Ferrari'ye sonsuza kadar minnettar olacağım." ifadelerini kullandı. 

Bu sezon Sauber ile 14 kez piste çıkan ve en iyi derecesini Azerbaycan'da altıncı olarak elde eden Leclerc, pilotlar klasmanında 13 puanla 15. sırada yer alıyor. 

Leclerc, gelecek sezon Ferrari'de kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel ile takım arkadaşı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
FerrariKimi Raikkonen
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