'Rahmetli başkanımızdan kalan en büyük miras altyapımız'

ANKARA

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde futbolcular Orhan Şam ve Petar Skuletic, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Orhan Şam, 2017-2018 sezonuna merhum kulüp başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiğini hatırlatarak, "Onun ismine layık olmak için geçtiğimiz sezonun üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki ilk etap kamp çalışmalarının yoğun geçtiğini, Hollanda'da ise daha çok maç ağırlıklı bir kampın kendilerini beklediğini vurgulayan Orhan Şam, "Her kamp dönemi olduğu gibi Ankara kampı da yoğun geçti. İyi çalıştık, güzel bir kamp geçirdik. Ortamımız gayet güzel. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Hollanda'da maç üzerine çalışmalarımız olacak. En iyi antrenman zaten maçtır. İnşallah bu kampı da kazasız belasız, sakatlıksız şekilde bitiririz. 1-2 yabancı oyuncumuz geldi, aramıza yeni katılanlar oldu. Uyum sürecini atlatıp geçen sezonun üzerine çıkmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bence Türkiye'de bu konuda bir numara biziz"

Altyapıdan Mert ve Berat'ın Hollanda kampına götürülmesini de değerlendiren Orhan Şam, şunları kaydetti:

"14 yaşında buraya geldim, sağ olsun rahmetli başkanımız beğendi, aldı. Burada bu sistem bitmez diye düşünüyorum. Rahmetli başkanımızın bize bıraktığı en büyük miras altyapımız. Bence Türkiye'de bu konuda bir numara biziz. Altyapıdan gelen Mert ile Berat da gayet iyi gençler. Üzerine biraz daha koyarak daha iyi yerlere gelecekler diye düşünüyorum."

Yeni Sezona İlhan Cavcav'ın isminin verilmesi konusunda da görüşlerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Süper Lig sezonuna İlhan başkanımızın adının verilmesi gurur verici. Başkanımızın bendeki yeri çok ayrı. Bizim için özel bir sezon olacak. İnşallah ona layık olarak ligi iyi bir oyunla, iyi bir puanla sıralama anlamında daha iyi yerde olur ve ona bu hediyeyi veririz." şeklinde görüşlerini belirtti.

"Şimdiden çok iyi bir enerji yakaladık"

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Petar Skuletic ise Ankara'nın kendisi için yeni bir şehir olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önce takıma sonra da şehre alışmaya çalışıyorum. 15 gündür takımla birlikteyim ve şimdiden çok iyi bir enerji yakaladık. Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve hazırlanıyoruz. Hollanda kampını iyi bir şekilde geçirip, yeni sezona hazır olarak dönmek istiyoruz. Şu ana kadar burada bir sıkıntı yaşamadım. Takımdaki arkadaşlık harika. İyi bir kimya oluşturduk, umarım Hollanda kampıyla birlikte bunu daha da ileriye taşıyacağız."