Ragbi 92 yıl sonra ilk kez Rio'da

Paris'te yapılan 1924 Olimpiyat Oyunları'nın ardından olimpiyat programından çıkarılan ragbi, 2016 Rio'da tekrar izleyicilerle buluşacak.

Normal olarak on beşer kişilik iki takımın karşılaştığı ragbinin yedişer kişilik takımlarla yapılan ve daha kısa süren versiyonu Rio'da oynanacak.

Rio'da bu branşta kadınlar ve erkeklerde on ikişer takım mücadele edecek.

1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ragbi sadece erkekler kategorisinde yapılırken ABD şampiyonluğa ulaşmıştı. Fransa ikinci, Romanya ise üçüncü sırayı almıştı.

Ragbi, iki devre olarak oynanan, ileriye pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert bir spordur.

Ragbinin en önemli kuralı el ile ileriye pas verilmemesidir. Futboldan farklı olarak ragbi oyununda forvetler daha ağırdır, çarpışmalarda ve daha ağır mücadelelerde forvetler bulunurken "back" olarak oynayan oyuncular daha çok kaçmaya ve sayı yapmaya odaklı oynarlar. Ragbi, ragbi birliği veya ragbi ligi kuralları ile oynanır. Bir diğer çeşidi olan yedili ragbi, hem ragbi birliği hem de ragbi ligi kuralları ile oynanabilir. Ana vatanı İngiltere olan ragbi, sonradan İngiliz sömürgelerine yayılmıştır. Dünyanın önde gelen takımları Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere milli takımlarıdır.