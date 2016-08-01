Quaresma'nın hayatı kitap oldu

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın hayatı kaleme alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Quaresma'nın hayatının "kısa roman" niteliğinde kitap haline getirildiği belirtildi.

Kulübün aylık resmi dergisinin editörü tarafından yazılan kitabın ön sözünü Portekizli futbolcunun kaleme aldığı ve hazırlık sürecine de katkıda bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş dergisinin ağustos ayı sayısıyla birlikte hediye edilen kitabın içeriğinde 32 yaşındaki oyuncunun Lizbon'un arka mahallerinde başlayan futbol yaşantısından, Beşiktaş günlerinin de bulunduğu yaşam hikayesinin anlatıldığı ifade edildi.

Ricardo Quaresma'nın hayat hikayesinin yanı sıra, takım arkadaşları ve sevenlerinin, Portekizli futbolcu hakkındaki düşünceleri de kitapta yer aldı.