Quaresma Vodafone Arena'da

İSTANBUL - Yapımı devam eden ve taraftarın heyecanla bitmesini beklediği Vodafone Arena'da sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Başkan Fikret Orman ile transfer görüşmelerinin devam ettiği Ricardo Quaresma bir araya geldi. Fikret Orman, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, Portekizli futbolcunun Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anladığını belirterek, "Bunu birkaç defa da bana ifade etti. Kulübümüzü bilen herkes ile prosedürlerimiz uyduğu sürece memnuniyetle çalışırız" dedi.



Quaresma'nın taraftarlarca çok sevilen bir oyuncu olduğunu vurgulayan başkan Orman, sözlerine şöyle devam etti:



"Quaresma'nın taraftarla arasında bir bağ var. O da bunun farkında. Bu da ona daha fazla sorumluluk getiriyor. Beşiktaş'ta artık önemli işler yapma, tecrübesini konuşturma zamanı. Umarım, tecrübesi ve onu çok seven taraftarla iyi günler yaşayacağız."



Fikret Orman ve Ricardo Quaresma, stat inşaatında görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Quaresma'nın bu akşam siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki kampına katılması bekleniyor.

