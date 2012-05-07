Quaresma kendine geldi

İSTANBUL - Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, son iki maçta elde edilen sonuçların yanı sıra Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın futbolu da camiayı sevindirdi.



Sezon içinde inişli çıkışlı grafik çizen, zaman zaman taraftarların tepkisini çeken Quaresma, özellikle son 2 maçta görevini yerine getirdi. Siyah-beyazlı futbolcu, sergilediği etkili futbolla Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında rakip takımların sol kanadını fazlasıyla zorladı.

Süper Final'in 4. haftasında Fiyapı İnönü Stadı'nda Fenerbahçe ile yapılan maçta takımın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Quaresma, Türk Telekom Arena'da Galatasaray mücadelesinde de attırdığı golle görevini yerine getirdi.

Takımda kalmak istiyor

Son maçlarda ortaya koyduğu olumlu futbolla göz dolduran Quaresma, takımda da kalmak istediğini açıkladı.