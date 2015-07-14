'Quaresma için son aşamaya geldik'

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Akaretler'deki kulüp binasında Bayrampaşa Kulübü ile yaptıkları işbirliğinin imza töreni sırasında transfer çalışmaları, seçim tarihi ve statla ilgili soruları da cevapladı.

Quaresma'nın transferiyle ilgili sorular üzerine Orman, "Beşiktaş ilkelerine göre yönetilen bir kulüptür. Bu ilkelere uyulduğu takdirde, mali şartlarda uyduğu zaman bizim açımızdan (transferin) yapılmaması için sıkıntı yoktur. Taraftarlarımızın da isteği var" dedi.

Geçmişten aldıkları terbiyeyle kulübü yönettiklerini vurgulayan Fikret Orman, "3 yıldan fazladır bu şekilde kulübü yönetiyoruz. Quaresma'nın gitmesi o gün mali açıdan ne kadar doğru geliyorsa, takım oyuncusu olması ve mali ilkeleri yerine getirmesi halinde gelmesi de aklıma yatıyor. Görüşmeleri yapıyoruz. Kısmen ben de yapıyorum. Quaresma'nın transferi için ufak bir bonservis ödenecek. Son aşamalara gelmiştir" diye konuştu.

Gündemde olan Macar Balazs Dzsudzsak konusunda da açıklamalarda bulunan Orman, "İlgilendiğimiz ve kaliteli bir oyuncu. Feyenoord çıkışlı bir isim ancak (Quaresma) ikisi birden olmaz. Çok fazla oyuncu var. Gelecek 3 oyuncuyla beraber 27 kişiyi buluyor. Bütçemizi de aşmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, defans hattı için transferin bugün veya yarına kadar netleşeceğini dile getirdi.

Seçim konusu

Son genel kurulda kendisine rakip olan Serdal Adalı'nın yeniden adaylığını açıklaması konusuna değinen Orman, kendisinin mali ve idari genel kurulda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Kendisinin "10 gün içinde seçime giderim, bir ay süresinde seçim yaparız" demediğini anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle konuştu:

"Benim söylediklerim kayıtlı. 'seçim mi istiyorsunuz' dedim, 'evet' dediler. Ben de sandığı koyarız, seçimden kaçmayız' ifadelerini kullandım. Şu anda transferler var. Teknik direktör seçimini yaptık. Şu an Beşiktaş'ın lisans alma konusunda sıkıntısı bulunuyor mu? Stadın ve Ümraniye'deki tesislerin bitmesini bekliyorum. Yaz dönemindeyiz. Ramazan ve tatil var. Bu dönemde yapmayı yönetim kurulu olarak doğru bulmadık."

Serdal Adalı'nın aday olmak istediğini hatırlatan Orman, "Seçim sandığını koyacağız. 'Şimdi de ekim değil, mayıs diyorlar', ona da kabul. Kendilerine bol bol süre veriyoruz. Bugünden yarına da seçim değil, ekim ayında sandığı koyacağız. Mayıs'ta da bir seçim var. Tüzüğü değiştirir sandığı hemen koyarız. Bir defa seçime gitmiş oluruz. Tek seçim yaparız. Tüzük tadili bittiği gibi seçime gideriz" diye konuştu.

Stadın durumu

Vodafone Arena'nın son durumuyla ilgili bilgi veren Fikret Orman, Ramazan Bayramı'ndan sonra statta çalışan kişi sayısının bin 500'e çıkacağını dile getirdi.

Stadı, Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça yetiştirmeyi arzuladıklarını kaydeden Orman, Vodafone Arena'yı kullanamayacakları dönemdeki planlamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Federasyonun bir toplantısı olacak. Biz içerideki ilk 3 maçı dışarıda oynamak istiyoruz. İkinci yarıda da bunları içeride oynamayı istiyoruz. Antalyaspor'un da böyle bir talebi var. Federasyon görüşecek ve karar verecek. Üç maçımızın deplasmanda olması talebi kabul görmezse, Başakşehir stadını verdi. Trabzonspor ve UEFA maçları gündeme gelince Şenol hocayla konuştuk. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemini uygun hale geliyor. 15 Ağustos'ta teslim ediliyor. Gidip Olimpiyat'ı göreceğiz. Nihai hedefimiz Vodafone Arena'yı bitirmek."