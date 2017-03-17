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Quaresma haftanın futbolcusu ödülüne aday

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

Quaresma haftanın futbolcusu ödülüne aday

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

17 Mart 2017 Cuma 12:02
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Quaresma haftanın futbolcusu ödülüne aday

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdığı maçta, 1 asiste imza atan Quaresma, haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Oylamada, Quaresma'nın rakipleri arasında Manchester United'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, Ajax'ın Danimarkalı forveti Kasper Dolberg ve Roma'nın İtalyan orta saha oyuncusu Daniele De Rossi yer alıyor.

Babel'e büyük onur

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Olympiakos ağlarını 2 kez sarsan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den övgüyle bahsedildi.

"Kahraman Ryan Babel" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun 2010 yılının ağustos ayından itibaren ilk kez Avrupa arenasında gol atarak haftanın istatistiğine imza attığı belirtildi.

Babel'in kartal pençesi şeklindeki gol sevinci de, UEFA'nın internet sitesinde kapak oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAQuaresmaUEFA Avrupa LigiBeşiktaşManchester United
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