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Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya atan Ricardo Quaresma, 475 günlük hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için görev bekleyecek.

Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya atan Ricardo Quaresma, 475 günlük hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için görev bekleyecek.

13 Mart 2018 Salı 12:05
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Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo QuaresmaUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın siyah-beyazlı takımın Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada, Avrupa'da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa'da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. İstanbul'da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 günlük gol hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için şans arayacak.

Ligde 2 maçtır oynayamıyor 

Cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 5 maç ceza nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası nedeniyle Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da görev alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa'da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo'yu da yakalayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
QuaresmaBeşiktaş
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