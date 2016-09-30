PSG'li taraftarlara stat vizesi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) taraftar grubu Ultra PSG'ye uygulanan stadyum yasağı kaldırıldı.

Paris emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile yapılan görüşmenin ardından fanatik tavırlarıyla bilinen taraftar grubuna uygulanan stadyum yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, taraftar grubu üyelerinin maç biletlerini bireysel başvuruyla alabilecekleri belirtilerek, "Stadyumda şiddet olaylarının yeniden yaşanması durumunda verilen izin kararı yeniden gözden geçirilecek." uyarısında bulunuldu.

PSG yönetimi ile kulübün taraftar grupları geçen hafta biraraya gelmişti. Görüşmeye katılanlardan Collectif Ultras Paris (CUP), PSG tribünleri arasında en şiddet yanlısı grup olarak biliniyor. 1500'den fazla üyesi bulunan grubun, Parc des Princes tribünlerinde daha çok hareketlilik ve destek çağrıları yapması sonucu geçmiş dönemde zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.

Parc des Princes'te 2010 yılında yaşanan şiddet olayları sırasında bir taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından tribün grupları dağıtılmıştı.

Olaylar üzerine yürütülen soruşturmanın sona ermesinin ardından fanatik taraftar gruplarına stada giriş yasağı getirilmişti. Ultra PSG'ye getirilen söz konusu yasağı kaldırmak amacıyla yönetim girişimlerde bulunmuş ve takımın ünlü futbolcusu Matuidi'nin yer aldığı, taraftarlar gruplarını tekrar tribüne davet eden bir video görüntüsü yayınlanmıştı.