PSG ve Juventus gözlerini rekora dikti

Fransa Birinci Futbol Ligi'ne (Ligue 1) 9'da 9 ile başlayan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk 8 haftasını kayıpsız geçen Juventus, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçlarını akıllara getirdi.

Son 6 Ligue 1 sezonunun 5'inde ipi göğüsleyen PSG ve son 7 yılın Serie A şampiyonu Juventus, 2018-19 sezonuna da hızlı bir giriş yaptı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu.

PSG, 32 kez fileleri havalandırdığı ilk 9 karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı. Paris ekibi böylece 1936-37 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois'ye ait Ligue 1 rekorunu kırdı.

Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'den transfer ederek dikkatleri üstüne çeken Juventus ise ilk 8 haftadaki performansıyla şampiyonluk iştahından bir şey kaybetmediğini gösterdi.

İtalya ligi rekoruna ortak olmaya 2 maç uzaklıktaki siyah-beyazlılar, geçen sezon Napoli'nin yaptığı gibi ilk 8 haftayı kayıpsız geçti.

Rekor Tottenham'da

PSG ve Juventus, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçları arasına giren bu etkileyici performanslarıyla rekora da göz kırpıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanını, İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasını kazanan Tottenham taşıyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra ekibi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar tüm maçlarını kazandı.

Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-14 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. Francesco Totti'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.

Bayern Münih de teknik direktör Pep Guardiola'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

İspanya liginde ise 1968-69 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan Real Madrid'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'de en iyi başlangıç Fenerbahçe'nin

Sezon başından bu yana sergilediği oyunla şampiyonluktan uzak gözüken Fenerbahçe, Türkiye ligindeki rekorun sahibi.

2009-10 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.